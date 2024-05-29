Adana'da Kadının Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kadının Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı

Adana\'da Kadının Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının yardım çağrısı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve zanlı yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

29.05.2024 10:11
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadının elindeki cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Döşeme Mahallesi'nde Selda A. (52), sokakta yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mekan Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlenen zanlı İsa A. (20), adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının sokakta yürüyen kadının arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kadının Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika

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