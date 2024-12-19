Adana'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafeye tabancayla ateş açılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 1 Aralık'ta Mehmet B'ye (51) ait kafeye gece kapalı olduğu sırada bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Kimsenin yaralanmadığı saldırıda iş yerinin duvarına ve camlarına çok sayıda kurşun isabet etti.

Mehmet B'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

İş yerine tabancayla ateş açtığı iddia edilen Samet A. (18) ile aracın sürücüsü olduğu ileri sürülen Ertuğrul K. (23) ikametlerine yapılan baskınla yakalandı.

Zanlılarla iş yeri sahibi arasında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobilden kafeye tabancayla ateş açılması iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.