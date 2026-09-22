Adana'da kahve makinesi ilanıyla dolandırıcılıktan sanık 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da kahve makinesi ilanıyla dolandırıcılıktan sanık 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, internetten kahve makinesi ilanıyla bir kişiyi 12 bin lira dolandıran sanığa 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi. Sanık suçsuz olduğunu savundu, müşteki ise zararının karşılanmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Adana'da, internet üzerinden kahve makinesi satış ilanıyla bir kişiyi 12 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ve müşteki E.C. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.C'nin internet sitesinde kahve makinesi ilanını görüp tanıştığı sanık M.A'nın banka hesabına 12 bin lira gönderdiğini belirtti.

Müştekinin parayı gönderdikten sonra M.A'ya ulaşamadığını ifade eden savcı, hakkında benzer suçlardan soruşturma bulunan sanığın "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.A. suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki E.C. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:27:23. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da kahve makinesi ilanıyla dolandırıcılıktan sanık 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement