Adana'da Kapkaç: Motosikletli Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Kapkaç: Motosikletli Şüpheliler Tutuklandı

Adana\'da Kapkaç: Motosikletli Şüpheliler Tutuklandı
11.07.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletli 2 şüpheli, yol kenarında bekleyen kadının çantasını kapkaçla çaldı, tutuklandılar.

ADANA'da motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., yol kenarında bekleyen Esra A.'nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüphelilerin, Esra A.'yı yerde sürükleyerek çantasını aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Haziran'da bir rezidansın önünde meydana geldi. Motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., Esra A.'nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı. Direnen Esra A., motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Bu sırada motordan düşen Sezai Y., yaralanan kadının elindeki çantayı alıp, koşarak yeniden motosiklete bindi. İki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi olan Esra A., taburcu olduktan sonra emniyete gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Kerim A. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığı ileri sürürken, Sezai Y. ise motosikleti kendisinin kullandığı ancak kapkaçla ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kapkaç: Motosikletli Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
Cristiano Ronaldo’nun Jhon Duran’ı neden istemediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler’e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama

09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:23
PKK’nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü 30 araçlık konvoyla ilerlediler
PKK'nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü! 30 araçlık konvoyla ilerlediler
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
14:33
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
14:29
Fenerbahçe ve PSG anlaştı Asensio ilk teklifi kabul etmedi
Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi
14:22
İsmi ’’Fener Bahçe’’ olan taraftardan Fenerbahçe’ye mesaj var
İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var
14:19
İbrahim Tatlıses’ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
14:10
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
14:09
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
13:58
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 10:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kapkaç: Motosikletli Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.