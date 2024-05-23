Adana'da Kardeşini Silahla Yaralayan Sanığa 23 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
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Adana'da Kardeşini Silahla Yaralayan Sanığa 23 Yıl Hapis Talebi

Adana\'da Kardeşini Silahla Yaralayan Sanığa 23 Yıl Hapis Talebi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kardeşini silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

23.05.2024 10:08
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kardeşini silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık için "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki ikametlerinde 17 Eylül 2023'te M.A'nın (32) tabancayla ağır yaralanmasına ilişkin olaydan bir gün sonra tutuklanan ağabeyi S.A. (35) hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, S.A'nın husumetli olduğu kardeşi M.A'yı telefonla arayarak konuşmak için eve çağırdığı belirtildi.

Konuşmak için gelen M.A'ya ağabeyi S.A'nın ikametinin çatısından tabancayla ateş ettiği ve M.A'nın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlatılan iddianamede, sanık S.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kardeşini Silahla Yaralayan Sanığa 23 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kardeşini Silahla Yaralayan Sanığa 23 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
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