Adana\'da Kardeşlere Silahlı Saldırıda 40 Yıla Kadar Hapis İstemi

Irak'ta Çocukların Ramazan Geleneği: Majina Majina

Irak'ta yıllardır devam eden bir ramazan geleneği olan Majina Majina, çocukların iftar sonrası kapıları çalarak tatlı ve çikolata topladığı bir etkinliktir. Başkent Bağdat ve Basra gibi kentlerde, küçük çocuklar gruplar halinde dolaşarak kapıları çalar ve Majina Majina deyip ikramlarda bulunulmasını bekler. Bu geleneğe özel şarkılar ve maniler de söylenir. Ancak modern eğlence türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu gibi ramazan geleneklerinin kaybolmasından endişe edilmektedir.