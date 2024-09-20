Adana'da Kavga: 1 Ölü, 11 Gözaltı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde Batuhan Kolsuz (18), arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada daha önce aralarında "kız arkadaş meselesi" nedeniyle husumet olan kişilerle karşılaştı.

Burada iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Kolsuz darbedilip bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kolsuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.