Adana'da Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Adana'da yaşanan bir kavgada, pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren ve diğerini yaralayan sanık ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen babası hakkında dava açıldı. İddianamede, kavga sebebinin alacak meselesi olduğu belirtilirken, sanıkların suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

14.06.2024 10:03
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Adana'da kavga ettiği iki kuzeninden birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen sanık ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası hakkında dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, kuzenlerinden Erkan Gelen'i (15) pompalı tüfekle öldürüp Serkan Gelen'i (19) yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Abdülsamet Ç. (19) ile azmettirici olduğu öne sürülen babası tutuksuz sanık Mustafa Ç. (54) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında Havutlu Mahallesi'ndeki bir dairenin devri sebebiyle husumet bulunduğu ve olay günü tarafların bu meseleyi konuşmak için mahallede buluştukları, sanıklar Abdülsamet Ç. ile babası Mustafa Ç'nin olay yerine pompalı tüfekle geldiği belirtildi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık Mustafa Ç'nin oğlu Abdülsamet Ç'ye "sık bunlara, hepsini öldür" dediği, Abdülsamet Ç'nin de pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği kuzenlerinden Erkan Gelen'i öldürdüğü, diğer kuzeni Serkan Gelen'i yaraladığı anlatılan iddianamede, sanık Abdülsamet Ç'nin Erkan Gelen'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Serkan Gelen'e yönelik yaralama eylemi sebebiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sanık Mustafa Ç'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar iddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Abdülsamet Ç, kuzenleri Erkan ve Serkan Gelen'i pompalı tüfekle vurmuştu. Yaralanan iki kardeşten Erkan Gelen, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüpheli Abdülsamet Ç'yi olay yerinin yakınındaki sokakta yakalamıştı.

Zanlı Abdülsamet Ç. tutuklanmış, babası Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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