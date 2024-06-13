Adana'da kavgada tabancayla öldürülen kişi için 18 yıl hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da kavgada tabancayla öldürülen kişi için 18 yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen kişi için sanık hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda ayrıca bir kişi bıçakla yaralanmıştı.

13.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'te iki grup arasındaki kavgada Sinan E'nin (21) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan M.G. (41) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinde M.Z'nin 8 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede taziye çadırının kurulduğu aktarıldı.

İddianamede, M.G'nin taziye çadırıda tabancayla geldiği, burada alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan arbadede M.Z'nin akrabası İ.H.Z'nin kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandığı belirtildi.

Bu sırada kalabalığın saldırısından kurtulmak amacıyla kaçan M.G'nin kendisini kovalayan Sinan E'ye tabancayla ateş ettiği anlatılan iddianamede, Sinan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede maktul Sinan E'nin kovalaması nedeniyle sanık M.G'nin haksız tahrik altında maktulü öldürdüğü aktarılarak, M.G'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'te iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Sinan E. tabancayla vurularak öldürülmüş, İ.H.Z. ise bıçakla yaralanmıştı. Tabancayla Sinan E'yi öldürdüğü belirlenen M.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kavgada tabancayla öldürülen kişi için 18 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kavgada tabancayla öldürülen kişi için 18 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement