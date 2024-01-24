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Adana'da kaza yapan yunus polisleri yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kaza yapan yunus polisleri yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan yunus polisleri, şüpheli bir otomobili kovalarken kaza yaptı. İki polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da kaza yapan yunus polisleri yaralandı
24.01.2024 - 02:43,
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Adana'da şüpheli bir otomobili kovaladıkları sırada kaza yapan iki yunus polisi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ikazına rağmen kaçan sürücünün kullandığı otomobili kovaladıkları sırada kaza yaptı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan iki polise ilk müdahale sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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