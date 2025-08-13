Adana'da Kazada Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Adana'da bir araçla çarpışmasının ardından kontrolden çıkan otomobilin otoparktaki 2 kişiye çarptığı kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Merkez Seyhan ilçesi Vefa Caddesi'nde 8 Ağustos'ta Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı otomobilin çarpması sonucu müteahhit Abdulgafur Şenol'un (45) öldüğü, İbrahim Ç'nin (50) yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Görüntüde, Gökhan K. yönetimindeki 01 NR 533 plakalı otomobille çarpışması sonucu kontrolden çıkan 33 AFR 807 plakalı otomobilin, bir inşaatın tel örgüsünü aşıp otoparktaki Şenol ve İbrahim Ç'ye çarpması yer aldı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücülerden alkollü olduğu öne sürülen Fırat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Gökhan K. ise serbest bırakılmıştı.
