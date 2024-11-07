Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kebapçıya tabancayla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı.

Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına 31 Ekim'de motosikletli ve kasklı iki kişi, seyir halindeyken tabancayla ateş açtı.

Yaralanan kimsenin olmadığı, kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin peşine düştüğü iki zanlı, motosikletle kaçarken Meydan Mahallesi'nde kaza yapmaları üzerine yakalandı.

Motosikleti kullanan Kazim Ö. (21) ve iş yerine tabancayla ateş eden Kerem B. (21) emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.