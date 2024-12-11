Adana\'da Keçi Hırsızları Yakalandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaladı.
Küp Şelaleri mevkisinde, B.A. ile R.A. başıboş 4 keçiyi otomobilin bagajına yükleyerek götürdü.
Keçilerin sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, keçiler sahibine teslim edildi.
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