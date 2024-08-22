Adana'da Kemal Serhadlı POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Kemal Serhadlı POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi

Adana\'da Kemal Serhadlı POMEM\'de mezuniyet töreni düzenlendi

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 308 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, polis adaylarına konuşmalar yapıldı ve başarı belgeleri takdim edildi. Tören sonrası bir polis adayı evlilik teklifi yaptı.

22.08.2024 21:16
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Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 308 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatına adım atan genç polisleri canıgönülden tebrik ettiğini söyledi.

Mezunların öğrencilik döneminde ulaşılan bu merhaleyi, meslek icrasında da çok daha iyi bir seviyeye getireceklerinden emin olduğunu belirten Köşger, "Halkımızın güvenliğini sağlayan, varlık sebebi milletimize hizmet etmek olan polis teşkilatımız, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir." diye konuştu.

Öğrencilerin aldıkları üst düzey eğitim ile görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Polis okullarımız modern eğitim şartlarına sahip, kendini vatanına, milletine, devletine adayan kahramanların buluştuğu şanlı yuvalardır. İnanıyor ve biliyorum ki okullarımız polislerimizi yetiştirirken mesleki bilgi ve donanımlarınızın yanında ahlaki ve vicdani değerlerle yoğrulmuş bireyler olmanıza da özen göstermektedir."

Kemal Serhadlı POMEM Müdür Vekili Umut Karaöz ise mart ayında başlayan yoğun eğitimin tamamlandığını belirterek, POMEM'i başarıyla bitiren 1521 öğrenciyi kutladı.

Karaöz, mezun polislere şöyle seslendi:

"Bu şanlı teşkilat tarih boyunca hiçbir sorumluluktan kaçmadığı gibi sizlerdeki bu asil duruştan, gözlerinizdeki ışıktan anlıyorum ki bugün de sizler aynı emaneti teslim almaya hazırsınız. Aziz milletimiz tarihin her döneminde büyük sınavlardan, zor zamanlardan geçmiştir. Sizlerin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Daha sonra yemin ederek kep atan 308 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı. Bazı adaylar ve aileler gözyaşlarını tutamadı.

Polis adayından evlilik teklifi

Öte yandan yemin töreni sonrası polis adaylarından Kerim Hamza Metik, Melike Arslan'a evlilik teklifi yaptı.

Metik AA muhabirine, iki mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, "İki güzelliği bir arada yaşamak istedim. Böyle bir plan organize ettim. Şükürler olsun Allah'ım bana bunu nasip etti. Bu mutluluğu birlikte yaşadık." dedi.

Evlilik teklifi karşısında heyecandan konuşamadığını ifade eden Arslan da hayatındaki en mutlu olduğu anın bu an olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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