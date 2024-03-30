Adana\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-30 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Karataş, Kozan, Seyhan, Çukurova, İmamoğlu, Tufanbeyli, Yüreğir, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giyen 16 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırıların biran önce sona erdirilmesinin ve halka acilen insani yardımların ulaştırılmasının insanlığın boynunun borcu olduğunu kaydetti. TYB, İsrail'in Gazze saldırıları ve insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla birlik binasında 'Gazze Çalıştayı' düzenledi.
Samsun'da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 2 zanlının valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hollanda'nın Ede kentindeki bir kafede gerçekleşen rehine krizi sona erdi. Üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından rehin alan kişi, son rehine ile birlikte dışarı çıktı ve polis tarafından gözaltına alındı. Olayın terör amacıyla gerçekleştiğine dair bir belirti bulunmamaktadır.
Ankara'da hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kuğulu Park'ta güneşli havanın tadını çıkardı. Çocukların parkta oyun oynayıp vakit geçirdiği Kuğulu Park'ta, yavru kuğulara da yoğun ilgi gösterildi. Çimlerde ve banklarda vakit geçiren vatandaşlara evcil hayvanları da eşlik etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da hava bugün az bulutlu ve sıcaklık 22 derecek. 5 günlük tahminlere göre ise yarın Ankara'da güneşli ve sıcaklık 24 derece; 1 Nisan Pazartesi günü az bulutlu ve 26 derece; 2 Nisan salı günü az bulutlu ve 25 derece, 3 Nisan günü ise az bulutlu ve 23 derece olacak. Ankaralılar, hava sıcaklığının artması üzerine soluğu Kuğulu Park'ta aldı. Çocukları ve evcil hayvanlarıyla parkta vakit geçiren vatandaşlar, çimlerde ve banklarda güneşin tadını çıkardı, çocuklar da oyun parkında keyifli anlar yaşadı. Kuğulu Park'ın yeni sakinleri siyah kuğu yavrularına da Ankaralıların yoğun ilgisi devam etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi.
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