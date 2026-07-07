Adana'da Kızını Rahatsız Edeni Vuran Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Kızını Rahatsız Edeni Vuran Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

07.07.2026 15:48
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Mehmet A, kızı İ.A'yı rahatsız ettiğini iddia ettiği Arda Demirci'yi av tüfeğiyle vurdu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Mehmet A'nın, çıkan tartışmada kızına rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Arda Demirci'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü belirtti.

Sanığın suç aleti tüfekle polise teslim olduğunu ifade eden savcı, Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mehmet A. savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu ve kızına karşı yapılan iftiralar nedeniyle bu duruma gelindiğini iddia etti.

Arda Demirci'nin kızını sürekli rahatsız ettiğini öne süren Mehmet A, "Olay günü maktul ile konuşmak için evden aşağı indiğimde sürekli bana ters cevaplar verdi. Kızıma karşı hakaret etti. Sürekli araziye gittiğim için aracımın bagajında av tüfeğim vardı. Araçtan tüfeğimi aldım ve maktule sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Daha sonra komşulara ambulans çağırmaları için seslendim. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Polis ekiplerine kendim teslim oldum. Bu tüfek kazayla patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, mütalaaya karşı savunma yapılması için sanığa süre verilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 8 Mayıs 2024'te, Mehmet A, (56), kızı İ.A'yı (20) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Arda Demirci'yi (19) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Suç aleti av tüfeğiyle polise teslim olan zanlı, 9 Mayıs 2024'te sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kızını Rahatsız Edeni Vuran Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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