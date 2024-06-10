Adana'da pikap kontrolden çıkarak 2 araca çarptı: 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da pikap kontrolden çıkarak 2 araca çarptı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Adana\'da pikap kontrolden çıkarak 2 araca çarptı: 1\'i polis 2 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir pikap, kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Kazada pikap sürücüsü ile bir polis yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.06.2024 18:53
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir pikabın kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir pikap, kontrolden çıkarak karşı yöne geçip park halinde bulunan 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak durabildi.

Kazada pikap sürücüsü ile bir polis yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde kaza sırasında kaldırımdaki bankta oturan 2 kişinin panikle uzaklaştığı da yer aldı.

Kaynak: AA

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