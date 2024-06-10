Adana\'da pikap kontrolden çıkarak 2 araca çarptı: 1\'i polis 2 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir pikabın kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir pikap, kontrolden çıkarak karşı yöne geçip park halinde bulunan 1'i polis aracı olmak üzere 2 araca çarparak durabildi.

Kazada pikap sürücüsü ile bir polis yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde kaza sırasında kaldırımdaki bankta oturan 2 kişinin panikle uzaklaştığı da yer aldı.