Adana'da köprü üzerinde balık tutarken otomobil çarpan kişi yaralandı.
Çatalan Köprüsü'nde, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 01 AOC 426 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca önce beton bariyere ardından balık tutan İzzet Arlı'ya çarptı.
Kazada Arlı ağır yaralandı, sürücüsü ise yara almadı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çalışmaların ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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