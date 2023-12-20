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Adana'da Narkotik Polisi, Koyunların Altında 123 Kilo Skunk Ele Geçirdi - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Polisi, Koyunların Altında 123 Kilo Skunk Ele Geçirdi

Adana'da narkotik polisi, takibe aldığı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu boş bir arsada durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada, koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi.

Adana\'da Narkotik Polisi, Koyunların Altında 123 Kilo Skunk Ele Geçirdi
20.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:55
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ADANA'da narkotik polisi, takibe aldığı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu boş bir arsada durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada, koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda seyir halindeki küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonu takibe aldı. Etrafı polis araçları ile çevrilen kamyon, Sarıçam ilçesindeki boş bir arsada durduruldu. Şoför Bülent G. ile yanındaki Mesut A.'nın indirildiği kamyonda, narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un kamyon kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo skunk ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Bülent G., koyun taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Mesut A. ise uyuşturucu ile ilgisi olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Polisi, Koyunların Altında 123 Kilo Skunk Ele Geçirdi - Son Dakika
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