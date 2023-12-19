16:02 •
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor•
POLİSLERDEN TOMA İLE DESTEK
Adana'da eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiyecilere, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdi. Boş olan hastane binasını saran yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da kullanılmayan hastane binasının deposunda yangın (2) - Son Dakika