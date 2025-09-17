Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye Ceza

17.09.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da emlak ofisine yapılan baskında 49 kişi kumar oynarken yakalandı, 453 bin TL ceza kesildi.

ADANA'da polis ekiplerince emlak ofisi görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 49 kişiye toplam 453 bin 103 TL ceza uyguladı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş., "Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir iş hanındaki emlak ofisi görünümlü iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Çelik kapıyı koçbaşıyla kırıp, içeri giren polis, kumar oynayan 49 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın anları ise kameraya yansıdı. Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 TL ceza kesti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş. sorgusunda, "Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" dedi. A.Ş.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.

Haber: Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Emlak, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kumar Baskını: 49 Kişiye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.