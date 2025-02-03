Adana\'da Kuyumcu Hırsızlığı: 3 Kilogram Altın Çalındı

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Adana'da polis, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kentte alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitti.

Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtı.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede, kuyumcunun kasasındaki 3 kilogram altın ve 100 bin liranın çalındığını tespit etti.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.