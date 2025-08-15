Adana\'da Kuyumcu Soygunu: 2 Yaralı, 1 Kg Altın Kaçırıldı

Adana'da kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabancayla yaralayan 2 zanlı, yaklaşık 1 kilogram altını alarak kaçtı.
Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'ndaki kuyumcuya giren 2 şüpheli, tabancayla ateş açarak burada çalışan Suriye uyruklu Abdurrahman Gılle ve İbrahim Kesir'i yaraladı.
Daha sonra kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın alan şüpheliler, ara sokaklardan kaçarak izlerini kaybettirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
