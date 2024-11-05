Adana'da 'Mahalle Elçileri Kadınlar' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da 'Mahalle Elçileri Kadınlar' Projesi Başlatıldı

Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde hayata geçirilen 'Mahalle Elçileri Kadınlar' Projesi, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında çeşitli eğitimler ve farkındalık atölyeleri düzenlenecek.

05.11.2024 13:30
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(ADANA)- Mahalle Elçileri Kadınlar Projesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, kadın elçilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmak, iletişim ve örgütlenme becerilerini güçlendirmek hedefiyle, farkındalık atölyeleri ve çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Bir Adım Var Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation katkılarıyla uygulanacak 'Mahalle Elçileri Kadınlar' Projesi, KÖVED (Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği) tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde (AKYM) yürütülecek.

Projenin temel ayağını oluşturan AKYM, dezavantajlı yedi mahallenin ortasında yer alıyor. KÖVED, proje kapsamında bu yedi mahallede yaşayan ve AKYM'den yararlanan yedi kadından oluşacak mahalle elçilerini belirleyecek. Proje kapsamında kadın elçilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmak, iletişim ve örgütlenme becerilerini güçlendirmek hedefiyle farkındalık atölyeleri ve çeşitli eğitimler düzenlenecek. Elçiler, kendi mahallelerinde yaşayan kadınlardan takım oluşturarak, edindikleri bilgi ve birikimleri bilgi paylaşım atölyeleri ile yaygınlaştıracak.

Proje kapsamında mahalle elçilerinin, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalıkları ile iletişim ve örgütlenme becerilerinin arttırılması hedeflenirken, 7 modülden oluşan 3 oturumlu eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Projede verilecek eğitim modülleri şu konulardan oluşuyor:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın- Uluslararası Belgeler, Toplumsal Cinsiyet Temelli Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele ve Şiddetin Önlenmesi, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlenmenin Önlenmesi, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Toplumsal ve Siyasi Katılımda Eksiklik, Eğitim, Sağlık ve İstihdam Fırsatlarından Yoksun Bırakma ve Eşit Erişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medyada Yer Alan Ayrıştırıcı Dil.

Proje çerçevesinde belirlenen hedefler ve yürütülecek faaliyetler ise şöyle özetleniyor:

Mahalle elçilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalıkları ile iletişim ve örgütlenme becerilerinin artması hedefiyle, Mahalle elçileri ile tanışma ve tanıtım toplantısı yapılacak. Farkındalık atölyeleri ve eğitimleri gerçekleştirilecek. Mahalle elçileri ile kurum ziyaretleri yapılacak. Mahalle ekiplerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilerek aktif hale gelmeleri hedefiyle; Mahalle elçileri kendi takımlarını oluşturacak. Mahalle elçileri kendi takımlarıyla bilgi paylaşım oturumları düzenleyecek (3 ay boyunca, ayda 1 buluşma) Mahalle elçileri kendi takımlarıyla birlikte kurum ziyaretleri gerçekleştirecek. Son olarak kapanış toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Eğitim, Güncel, Kadın, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Mahalle Elçileri Kadınlar' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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