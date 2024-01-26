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Adana'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda mahsur kalan bir kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Park görevlisi durumu bildirerek yardım istedi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kediyi merdivenli araç yardımıyla ağaçtan indirdi. Kedi, zarar görmeden doğal ortamına bırakıldı. Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kedinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Adana\'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı
26.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:01
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Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden görevli, durumu belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kediyi bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi.

Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kediyi zarar vermeden kurtardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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