 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Maoist Komünist Partisi üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Maoist Komünist Partisi üyesi yakalandı

Adana'da terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Hakan Yay (31), operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Yay'ı yakalamak için çalışma başlattı ve evinde gözaltına aldı. Yay, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Adana\'da Maoist Komünist Partisi üyesi yakalandı
26.12.2023 - 10:02,
Abone Ol
ADANA'da terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Hakan Yay (31), operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü adına propaganda yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Yay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yay'ın, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlendi. TEM ekipleri, eve düzenledikleri operasyon ile Yay'ı gözaltına aldı. Emniyette götürülen Yay, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Maoist Komünist Partisi, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Maoist Komünist Partisi üyesi yakalandı - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Maoist Komünist Partisi üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement