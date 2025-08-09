Adana'da market çalışanının darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde market çalışanının müşteri tarafından darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

100. Yıl Mahallesi'nde dayısının marketinde çalışan A.Ç. (15), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen sipariş üzerine bir müşteriye marul götürdü.

Siparişin teslim edilmesinin ardından iddiaya göre müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti.

Daha sonra markete gelen müşteri Koray K, siparişi getiren A.Ç'yi darbetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeğenini hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş, daha sonra 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine giderek Koray K'den şikayetçi oldu.

Ramazan Gündeş, gazetecilere, berberde bulunduğu sırada iş yerine gelen siparişi yeğeninin götürdüğünü söyledi.

Müşterinin, ürünü beğenmediği gerekçesiyle yeğenini darbettiğini öne süren Gündeş, "Gerçekten çok üzücü bir durum. Böyle bir şeyin yaşanmasından inanın hiç mutlu değiliz ama geldi başımıza. Ben bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." diye konuştu.