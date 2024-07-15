Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir marketten para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.
Gülbahçesi Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Hüseyin Ç, kasasındaki 6 bin liranın çalındığını fark edince güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Kayıtta iş yerine giren 1 kişinin parayı aldığını gören Hüseyin Ç, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının Ali B. (20) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, iş yerine giren zanlının kasaya eğilerek parayı çalması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Marketten Para Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?