Adana'da Midibüs Devrildi: 12 Kişi Yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, 12 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan İrfan Gürlek yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı midibüs, Adana-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.
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