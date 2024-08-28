Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı

Adana\'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı

Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki Eyüp Ü. (32) ile Mehmet A. (40) yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yerde yatan yaralılara sıcaktan korumak için kartondan gölgelik yaptı.

28.08.2024 16:09
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ADANA'da minibüsle çarpışan motosikletteki Eyüp Ü. (32) ile Mehmet A. (40) yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yerde yatan yaralılara sıcaktan korumak için kartondan gölgelik yaptı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Arkasındaki arkadaşı Eyühp Ü. ile gezintiye çıkan Mehmet A. yönetimindeki motosiklet perondan ana yola çıktığı sırada Nebi C.'nin (45) kullandığı minibüsle çarpıştı. Motosiklet aracın altında kalırken, Mehmet A. ile Eyüp Ü. ise yola savruldu. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polise bildirip, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların, sıcaktan korumak için karton ile gölgelik yaptığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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