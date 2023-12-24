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Adana'da mısır fabrikasında gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Adana'da mısır fabrikasında gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir mısır fabrikasında LPG tankından sızan gaz nedeniyle 34 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kişiler tedavi altına alındı. Yetkililer olayın kontrol altına alındığını belirtti.

Adana\'da mısır fabrikasında gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi
24.12.2023 - 02:37,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, mısır fabrikasında LPG tankından sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 34 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kösreli Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi.

Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine mahallelere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk belirlemelere göre 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, korkacak bir şey olmadığını ve konunun kontrol altına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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