ADANA'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
