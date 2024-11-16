Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 13-14 Kasım'da kent genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 2 bin 63 motosikleti kontrol eden ekipler, 770 sürücüye cezai işlem uyguladı, 39 motosikleti trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Denetimi: 39 Araç Men Edildi - Son Dakika
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