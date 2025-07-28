Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

ADANA'da Kerem Y. (23), mahallede gördüğü motosikleti çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan Kerem Y. sorgusunda, "Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dedi.

Olay, 12 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kerem Y., duvarından tırmanarak evinin avlusuna girdiği S.A.'nın, park halindeki motosikletinin gidon kilidini kırdı. Çaldığı motosikleti sürükleyerek bahçeden çıkaran Kerem Y., koşarak bölgeden ayrıldı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden S.A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

'HOŞUMA GİTTİ'

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı mahallede oturan Kerem Y. olduğunu tespit etti. 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından 5 kaydı bulunan Kerem Y., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Kerem Y., sorgusunda, "Motosikleti sokakta görünce hoşuma gitti. Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dedi. Kerem Y. işlemlerinin ardından tutuklanırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,