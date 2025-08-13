Adana'da Motosiklet Kazası

ADANA'da sokakta seyir halindeki cipin, ara sokaktan çıkarken çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki cip, ara sokaktan çıkan motosiklete çarptı. Savrulan motosikletteki sürücü, yere düşerek yaralandı. Cip sürücüsü ve çevredekiler, motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Kaza anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünü ambulansta tedavi etti. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber : Serhat GÜLER Kamera: ADANA,