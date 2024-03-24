Adana\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hızır Şanlıtürk (78) idaresindeki 01 HU 491 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Şanlıtürk'ün öldüğünü tespit etti
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıtürk'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler ise ilkbaharda da vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde 4 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Derecek Dağı mevkisinde 3 gündür görev yapan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
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