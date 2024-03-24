Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Adana\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hızır Şanlıtürk'ün kullandığı motosiklet devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şanlıtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:43
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Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hızır Şanlıtürk (78) idaresindeki 01 HU 491 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Şanlıtürk'ün öldüğünü tespit etti

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıtürk'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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