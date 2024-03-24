Adana\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kars'ta Kar Kaplanları Yolları Açıyor

Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler ise ilkbaharda da vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.