Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Solaklı Mahallesi Karataş Caddesi'nde 9 Aralık'ta Yusuf Çalıkuşu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelerek dönmeye çalışan kamyonetle çarpıştı.

Kazada devrilip sürüklenen motosikletin sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Çalıkuşu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalıkuşu'nun cenazesi, Karataş ilçesinde toprağa verildi. Bu arada Çalıkuşu'nun eşinin hamile olduğu ve 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. ???????