Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

ADANA'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.40 sıralarında Sarıçam ilçesi Dilek Atlığ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet caddede ilerlerken, kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,