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Adana'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
12.01.2024 - 23:50,  Güncelleme: 23:51
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SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan Ünlü'nün arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHA
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