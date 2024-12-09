Adana'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi

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Çukurova Belediyesi, Gezgin Motosiklet Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verdi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti.

09.12.2024 12:35  Güncelleme: 13:08
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi'nin Gezgin Motosiklet Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte Adana'daki motosiklet sürücülerine "Güvenli Sürüş Eğitimi" verildi. Motosiklet kullanmanın bir tutku olduğunu belirten Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Trafikte can güvenliği ilk önceliğimiz. Bu etkinliğin de bu konuda çok önemli bir farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Çukurova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Güvenlik Sürüş Eğitimi" etkinliği motosiklet kulüplerinin ve sürücülerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe eşi Tuğba Kozay'la birlikte katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaptığı konuşmada motosiklet kullanmanın bir tutku olduğunu dile getirdi. Kendisinin de bir motosiklet tutkunu olduğunu dile getiren Başkan Kozay, trafik akışının özellikle motosiklet sürücüleri için çok büyük riskler taşıdığına dikkati çekti.

"Güvenli sürüş sadece motorcu dostlarımız için değil, tüm trafik unsurları için gerekli"

Sürüş güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kozay, Gezgin Motosiklet Derneği Başkanı Celal Demirdelen ile Hayat Motorcuya Güzel programının yapımcısı ve sunucusu İsmail Biçer'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Sürüş güvenliği hepimizin sorumluluğu. Motosiklet sürücülerinin sürüş güvenliği bilincini artırarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Güvenli sürüş sadece motorcu dostlarımız için değil, tüm trafik unsurları için gerekli" dedi.

Yaşamsal öneme sahip bilgiler aktarıldı

"Hayat Motorcuya Güzel" programının yapımcısı ve sunucusu İsmail Biçer ise verdiği eğitimde katılımcılara yaşamsal öneme sahip bilgileri ve trafikte yaşadığı deneyimleri aktardı. Güvenli sürüş için trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Biçer, doğru koruyucu ekipman kullanımının olası kazalarda sürücülerin yaşamını kurtarabileceğine işaret etti. Sürüş sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması gerekenler ile şerit kullanımı, hız sınırları, dönüş kuralları ve diğer trafik unsurlarıyla güvenli bir şekilde etkileşim kurma yöntemleri hakkında önemli bilgiler aktaran Biçer, motosiklet sürücülerinin trafikte görünür olmasının da güvenli sürüş için önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Eğitimin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Biçer, gösterilen ilgi için katılımcılara ve etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Çukurova Belediyesi ile Gezgin Motosiklet Derneği'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi - Son Dakika

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