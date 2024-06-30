Adana'da motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün takla atarak yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı görülüyor. Yaralı sürücüye başka bir motosiklet sürücüsü yardım ediyor. Daha sonra yaralı sürücü, hasarlı motosikletini itekleyerek olay yerinden kaçıyor. Otomobili hasar gören kişi ise motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

30.06.2024 16:23
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosiklet sürücüsünün, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün, kontrolünü kaybederek kaldırımda park halinde bulunan otomobile çarpması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, otomobile çarparak takla atan motosikletin sürücüsünün havada savrulup yere düşmesi ve bir süre hareketsiz kalması yer alıyor.

Kayıtlarda bölgeden geçen başka bir motosiklet sürücüsünün de yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Daha sonra yaralı sürücünün ayağa kalkıp hasarlı motosikletini itekleyerek kaza yerinden uzaklaşması görüntüye yansıyor.

Otomobili hasar gören kişinin ise kaçan motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Yüreğir, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika

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