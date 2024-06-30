Adana'da motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosiklet sürücüsünün, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün, kontrolünü kaybederek kaldırımda park halinde bulunan otomobile çarpması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, otomobile çarparak takla atan motosikletin sürücüsünün havada savrulup yere düşmesi ve bir süre hareketsiz kalması yer alıyor.

Kayıtlarda bölgeden geçen başka bir motosiklet sürücüsünün de yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Daha sonra yaralı sürücünün ayağa kalkıp hasarlı motosikletini itekleyerek kaza yerinden uzaklaşması görüntüye yansıyor.

Otomobili hasar gören kişinin ise kaçan motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.