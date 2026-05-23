Adana'da Motosiklet Trafik Uygulaması

23.05.2026 17:47
Adana'da, trafik uygulamasında eksikleri tespit edilen 274 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, eksikleri tespit edilen 274 sürücüye para cezası uyguladı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Elif Şengönül, gazetecilere, trafik kazası yaptıktan sonra kask takmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

Daha önce kendisine birçok kez para cezası uygulandığını belirten Şengönül, uygulamaları iyi bulduğunu ve bütün sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Mustafa Donma da Adana İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlerine katıldığını dile getirdi.

Eğitimlerde, kask takmanın ceza yemekten çok sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyleyen Donma, "Adana'da düzenlenen eğitimlerde bize sürüş tekniklerini öğrettiler. Kazada ilk darbeyi kafaya aldığımızı ve darbeyle beraber ölüme kadar gidebilecek sorunları anlattılar. Kask kullanımında ölüm oranının yüzde 80 azaldığına dair bilgiler aldık. Motora her bindiğimde kask kullanımını kendime görev edindim." dedi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:54:20.
