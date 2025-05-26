Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekibi, hafif yaralanan kadına ambulansta müdahale etti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?