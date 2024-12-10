Adana'da Motosikletli Saldırgan Kebapçıyı Kurşunladı: 1 Ölü

Güncel

1) MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN, KEBAPÇIYI KURŞUNLADI: 1 ÖLÜ

ADANA'da başında kask bulunan motosikletli saldırganın tabancayla ateş açtığı kebapçıda çalışan Şehmus Yılmaz, boynuna isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yaklaştığı kebapçı dükkanına tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehmus Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.