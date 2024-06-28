Adana'da Narenciye Bahçesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Narenciye Bahçesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir narenciye bahçesinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın barakada bulunan esrar, uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeyle birlikte yakalandığı belirtildi. Sanık, suçlamaları kabul etmediği için Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

28.06.2024 15:09
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, narenciye bahçesinde kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 Ocak'ta tutuklanan O.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, sanığın kaldığı barakada arama yapıldığı belirtildi.

Barakada 87 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, barakada uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de bulunduğu bilgisine yer verilerek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Narenciye Bahçesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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