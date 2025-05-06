Adana\'da Öğrenciden Örnek Davranış

ADANA'da bir lise öğrencisi, girdiği markette iş yeri sahibini bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakıp, yanındaki deftere not yazdı.
Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde markete giren lise öğrencisi, 2 şişe su aldı. Kasaya geldiğinde market sahibini yerinde göremeyen öğrenci, parasını güvenlik kamerasına gösterip tezgaha bıraktı. Genç kız, tezgahtaki deftere de aldıklarının notunu yazdı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi topladı.
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