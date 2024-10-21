Adana'da Okul Çevresine Denetim

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Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki park ve iş yerlerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 11-17 Ekim'de gerçekleştirilen denetimde, eğitim kurumlarının yakınındaki parklar kontrol edildi.

İş yerlerini denetleyen ekipler, 141 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, kaçak sigara sattığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, okul çevresinde yüksek sesle müzik dinleyen ve yayalara geçiş önceliği vermeyen 5 araç sürücüsüne de 100 bin 583 lira ceza kesti.