Adana'da Öldürülen Kadınlar Anısına Fidan Dikimi - Son Dakika
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Adana'da Öldürülen Kadınlar Anısına Fidan Dikimi

Adana\'da Öldürülen Kadınlar Anısına Fidan Dikimi

Adana'da, öldürülen kadınların anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinlikte, her fidanın yaşamdan koparılan kadınların mücadelesini ve umudunu simgelediği vurgulandı.

03.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:59
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(ADANA)- Adana'da öldürülen kadınların anısına fidan dikimi yapılarak hatıra ormanı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, "Öldürülen kadınlar sadece sayılardan ibaret değildir; koparılan bir can, bitirilen bir umuttur. Umutlarımızı yeşertmek için bugün burada fidan dikiyoruz" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ormanı-2, Sarıçam İlçesi Gökbuket Köyü'nde, Adana'da öldürülen kadınların anısına fidan dikimi yapılarak oluşturuldu. Hatıra ormanda, dikilen her fidan ile yaşamdan koparılan kadınların mücadelesinin ve umudunun tükenmeyeceğine dikkat çekildi.

Etkinliğe siyasi partilerin kadın yönetici ve üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kadın belediye meclis üyeleri, kadın bürokratları, kadın dernekleri ve meslek odaları ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, "Biz kadınların katledilmelerinin bir insanlık suçu olduğunu dile getiriyoruz. Aynı zamanda çocuklara, hayvanlara, doğaya ve her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve şiddet uygulayanlara karşı mücadele edeceğimizi bildirmek istiyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak; şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütüyoruz. Öldürülen kadınlar sadece sayılardan ibaret değildir; koparılan bir can, bitirilen bir umuttur. Umutlarımızı yeşertmek için bugün burada fidan dikiyoruz" diye konuştu.

Fidanlar toprakla buluşturulurken, Adana'da 2024 yılında öldürülen kadınların isimleri okundu kadınların ve anılarının daima yaşatılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Öldürülen Kadınlar Anısına Fidan Dikimi - Son Dakika

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