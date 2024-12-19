Adana'da Ölümcül Motorlu Kaza Davası Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Sefa R. ile kazada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) dini nikahlı eşi müşteki Meyyade İlbi ve tanık Bahar T. katıldı. Müşteki Ezgi B. ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet Sefa R. olay günü merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturduğu sırada arkadaşı Bahar T'yi yurda bırakmak için otomobile bindiklerini söyledi.

Aracın kafede bulunan diğer arkadaşı Ezgi B'ye ait olduğunu belirten İzzet Sefa R. şöyle devam etti:

"Ezgi, bana ortak arkadaşımız olan Bahar T'yi kendi aracıyla yurda bırakmamı söyledi. Ben de aracı kafe önünden alarak Bahar T'yi yurda bırakmak için yola koyuldum. Bahar T. araç seyir halindeyken yurda yetişme konusunda panik yaşadı. Yolda ilerlerken aniden lambası olmayan bir elektrikli bisiklet gördüm. Kazayı engellemek için direksiyonu kırmama rağmen elektrikli bisiklete arkadan çarptım. Olay anında hızım 60 ya da 70 kilometre civarındaydı. Aracın birden hava yastığı patladı. Diğer araçlara nasıl çarptığımı görmedim. Olay sonrası şoka girmiştim. Kaza yerinden uzaklaşıp olayı aileme anlattım. Kazada ölen kişiye ilişkin bilgim yoktu. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polise teslim oldum. Üniversite öğrencisiyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki Ezgi B. ise olay günü Bahar T'yi kaldığı yurdun iki sokak ilerisinden aldığını öne sürerek, "Olay günü babama ait aracı kullandım. Bahar'ın yurda nasıl gideceği konusunda aramızda bir konuşma geçmedi. Sadece başka bir konu konuşurken laf arasında İzzet, bana aracımın plakasını sordu. Bahar T'nin benim aracımla bırakılması yönünde bir şey söylemedim. Benim aracımı izinsiz olarak kullanan sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Tanık Bahar T. ise sanık İzzet Sefa R'nin yolda aracı hızlı kullandığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"İzzet Sefa R. kırmızı ışıkta durması gerekirken durmadığı için elektrikli motosiklete çarptık. Motosiklete bakmamız gerektiğini söylememe rağmen İzzet yola devam etti. İzzet'e 'Yurda geç kaldım' şeklinde bir söz söylemedim. İzzet kazanın yaşandığı kavşağa hızlı girdi. Zaten kaza sonrası İzzet hemen kaçtı."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak İzzet Sefa R'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R. (21) kullandığı otomobille önce Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) idaresindeki motosiklete ardından da Yakup C'nin (33) aracına çarpmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybetmiş, Yakup C. yaralanmıştı.

Kazayla ilgili 22 Nisan'da tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.