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Adana'da Operasyonda 97 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Operasyonda 97 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde, ruhsatsız 97 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3'ü otomatik 42 tabanca, 16 av tüfeği, 39 kurusıkı tabanca, mermi ve kartuşlar ile uyuşturucu hap, kaçak makaron ve sigara bulundu. Gözaltına alınan 22 zanlıdan 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da Operasyonda 97 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
16.01.2024 - 09:53,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 3'ü otomatik 42 tabanca, 16 av tüfeği, 39 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 49 silah parçası, 2669 uyuşturucu hap, 358 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 500 paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 22 zanlıdan 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Operasyonda 97 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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